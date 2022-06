Olivera, il recupero si allunga: potrebbe stare fuori più del previsto (Di lunedì 13 giugno 2022) Non c’è pace sulla fascia sinistra per il Napoli. Dopo i problemi vissuti da Faouzi Ghoulam, ora il club partenopeo è preoccupato dalle condizioni di Mathias Olivera che si è infortunato in un impegno con la Nazionale uruguagliana. A caldo dopo l’infortunio l’ex Getafe ha rassicurato la società e la tifoseria napoletana sul recupero ma pare che la botta al ginocchio sia più delicata del previsto. Come scritto dalla redazione di Calcio Napoli 24, bisognerà aspettare almeno un mese per rivederlo in campo. Pare infatti che non si tratti di distorsione (esguince in spagnolo) bensì di ‘distensiòn’ che significa affaticamento o infiammazione. Ciò comporterebbe lo stop per dei giorni in più per il pieno recupero: nonostante ciò c’è massima fiducia nel Napoli che spera di aver a disposizione Olivera sin dall’8 ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 13 giugno 2022) Non c’è pace sulla fascia sinistra per il Napoli. Dopo i problemi vissuti da Faouzi Ghoulam, ora il club partenopeo è preoccupato dalle condizioni di Mathiasche si è infortunato in un impegno con la Nazionale uruguagliana. A caldo dopo l’infortunio l’ex Getafe ha rassicurato la società e la tifoseria napoletana sulma pare che la botta al ginocchio sia più delicata del. Come scritto dalla redazione di Calcio Napoli 24, bisognerà aspettare almeno un mese per rivederlo in campo. Pare infatti che non si tratti di distorsione (esguince in spagnolo) bensì di ‘distensiòn’ che significa affaticamento o infiammazione. Ciò comporterebbe lo stop per dei giorni in più per il pieno: nonostante ciò c’è massima fiducia nel Napoli che spera di aver a disposizionesin dall’8 ...

