Le proiezioni, Tommasi in testa a Verona: 'Non sono abituato ad esultare, ho fatto pochi gol...' (Di lunedì 13 giugno 2022) Lo spoglio per le elezioni amministrative ha preso il via alle 14. Ed ecco le prime proiezioni (delle ore 17) su dati reali. A Verona, Damiano Tommasi, candidato sindaco per la coalizione di ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 13 giugno 2022) Lo spoglio per le elezioni amministrative ha preso il via alle 14. Ed ecco le prime(delle ore 17) su dati reali. A, Damiano, candidato sindaco per la coalizione di ...

Pubblicità

sole24ore : Prime proiezioni: Bucci, Lagalla e Biondi (centrodestra) vincono a Genova, Palermo e L’Aquila. Tommasi in testa a V… - risetta3 : RT @GiancarloDeRisi: Comunali, nelle proiezioni Lagalla, Bucci e Biondi (nell'ordine nella foto) eletti al primo turno. A Verona Tommasi in… - infoitinterno : Prime proiezioni: Bucci e Lagalla vincono a Genova e Palermo. Tommasi in testa a Verona, Sboarina davanti a Tosi - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Alle 14 di oggi è iniziato lo spoglio delle #elezioniamministrative2022, che vedevano coinvolte anche città come Verona, Genov… - stormi1904 : RT @ilpost: Damiano Tommasi è stato il candidato più votato alle elezioni amministrative per rinnovare il sindaco di #Verona. L’ex calciato… -