La dolce sorpresa di Jolanda e Leonardo Renga a papà Francesco (Di lunedì 13 giugno 2022) Quale occasione migliore di un compleanno per fare una sorpresa ai propri genitori? Jolanda e Leonardo, i figli di Francesco Renga e Ambra Angiolini, hanno organizzato qualcosa di davvero emozionante in occasione dei 54 anni del padre, il 12 giugno 2022. L’ex leader dei Timoria ha condiviso su Instagram il video registrato dalla primogenita, in cui ha definito quello dei figli “il regalo più bello“. “Mio fratello mi ha aiutata a fare una sorpresa al mio papà per il suo compleanno“, si legge nel filmato, mentre scorrono le immagini di Jolanda e Leonardo su uno scooter. “Sono arrivata in treno da Milano e Leo è venuto a prendermi in stazione. Abbiamo preso delle torte e… sorpresa!” . E così, la reazione del cantante ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 13 giugno 2022) Quale occasione migliore di un compleanno per fare unaai propri genitori?, i figli die Ambra Angiolini, hanno organizzato qualcosa di davvero emozionante in occasione dei 54 anni del padre, il 12 giugno 2022. L’ex leader dei Timoria ha condiviso su Instagram il video registrato dalla primogenita, in cui ha definito quello dei figli “il regalo più bello“. “Mio fratello mi ha aiutata a fare unaal mioper il suo compleanno“, si legge nel filmato, mentre scorrono le immagini disu uno scooter. “Sono arrivata in treno da Milano e Leo è venuto a prendermi in stazione. Abbiamo preso delle torte e…!” . E così, la reazione del cantante ...

Pubblicità

Butterfly22Fly : Da dove parto? Beh, lei è una fantastica attrice ma non so se tutti sanno che lei ha una voce straordinaria e a dir… - Riccard42093626 : @annacum90 Dolce sorpresa - annabtsjk : For youth è una sorpresa assurda.. Stupenda, dolce e con un significato pazzesco. Lacrimeeee - thinkofyoo : @i4jongkey Amo stavo facendo un dolce per mia madre con mio fratello ahah aspettiamo che vada a dormire ogni volta per farle la sorpresa ?? - infoitcultura : Fedez, Tananai e Mara Sattei lanciano «Dolce Vita»: concerto a sorpresa in strada a Milano -