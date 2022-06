Isola dei Famosi, parla l'ex naufraga Licia Nunez: "Roger Balduino e Blind, due bugiardi" (Di lunedì 13 giugno 2022) L'attrice pugliese, una delle naufraghe della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi, intervistata da SuperGuidaTv. Leggi su comingsoon (Di lunedì 13 giugno 2022) L'attrice pugliese, una delle naufraghe della sedicesima edizione dell'dei, intervistata da SuperGuidaTv.

Pubblicità

TgLa7 : E' #CarmineCaputo di Insieme per Ventotene il nuovo sindaco dell'isola pontina: è stato eletto col 55% dei voti (27… - fanpage : Soleil Sorge torna all’Isola dei famosi e ripropone la prova che l’ha resa iconica: quella dell’uomo vitruviano.… - francobus100 : Clemente Russo ha perso 12 kg all'Isola dei Famosi: «Il segreto è sempre lo stesso...» - escinemille : RT @TgLa7: E' #CarmineCaputo di Insieme per Ventotene il nuovo sindaco dell'isola pontina: è stato eletto col 55% dei voti (274). Zero voti… - sonoingenua_ : Giorno 74 ?? Lory: “quando 2 persone si rispettano… non bisogna ogni secondo dimostrarlo. Io penso che quando ci s… -