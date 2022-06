Fiom-Cgil, busta con un proiettile indirizzata a Rosita Galdiero (Di lunedì 13 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUna busta chiusa contenente un proiettile è stata recapitata oggi presso la sede della Fiom-Cgil, a Roma, alla coordinatrice nazionale del settore Aerospazio, Impiantistica e Installazioni. Lo fa sapere lo stesso sindacato, esprimendole solidarietà. “È un atto gravissimo contro l’organizzazione tutta e l’ennesimo tentativo di intimidire la nostra compagna Rosita impegnata in questi anni nella lotta all’illegalità che si annida nel mondo degli appalti e dei subappalti. È prevista, infatti, proprio in questa settimana la sua testimonianza al maxi processo che sta interessando il territorio di Benevento”, dichiarano in una nota congiunta il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ed il segretario generale della ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 13 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUnachiusa contenente unè stata recapitata oggi presso la sede della, a Roma, alla coordinatrice nazionale del settore Aerospazio, Impiantistica e Installazioni. Lo fa sapere lo stesso sindacato, esprimendole solidarietà. “È un atto gravissimo contro l’organizzazione tutta e l’ennesimo tentativo di intimidire la nostra compagnaimpegnata in questi anni nella lotta all’illegalità che si annida nel mondo degli appalti e dei subappalti. È prevista, infatti, proprio in questa settimana la sua testimonianza al maxi processo che sta interessando il territorio di Benevento”, dichiarano in una nota congiunta il segretario generale della, Maurizio Landini, ed il segretario generale della ...

Pubblicità

FIOM_Bergamo : RT @cgilnazionale: ??Sabato #18giugno in piazza con la #Cgil per la #pace, il #lavoro, la #giustizia sociale, la #democrazia. ??Appuntamento… - stefanocherti : RT @BoniniPa: #30giugno Avrò piacere e onore di confrontarmi sul #salariominimo con Michele De Palma (FIOM-CGIL) e il prof. Pietro Spirito… - BoniniPa : #30giugno Avrò piacere e onore di confrontarmi sul #salariominimo con Michele De Palma (FIOM-CGIL) e il prof. Pietr… - V94Valerio : RT @FraPrincipess_: Ringrazio di cuore la FIOM che prende posizione sulla questione, nonostante sia in contrapposizione con la CGIL che su… - MASCHERATRISTE : RT @FiomGD: FIOM Nazionale > Il problema non è l'Ue ma il governo: è senza piano per la transizione. Intervista a Michele De Palma, Segreta… -