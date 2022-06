F1, Charles Leclerc verso la penalità in Canada? L’affidabilità fa soffrire la Ferrari (Di lunedì 13 giugno 2022) Peggio di così proprio non poteva andare. Il GP di Azerbaijan è stato un autentico disastro per la Ferrari e i presupposti erano ben diversi. Al termine delle qualifiche dell’ottavo round del Mondiale 2022 di F1, la Rossa poteva contare sul monegasco Charles Leclerc in pole-position e su un Carlos Sainz che, pur quarto, sembrava più confidente con la macchina. Ottimismo poi trasformatosi in negatività visti i ritiri per problemi tecnici delle due F1-75: Sainz fermo al nono giro e Leclerc al ventesimo, quando guidava la corsa. Per l’iberico si parla di un problema al brake-by-wire e relativo alla parte idraulica della macchina; per Charles invece il motore è andato in fumo. Una situazione difficile da accettare e probabilmente il pezzo da pagare per aver compiuto uno step di potenza importante da un ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 giugno 2022) Peggio di così proprio non poteva andare. Il GP di Azerbaijan è stato un autentico disastro per lae i presupposti erano ben diversi. Al termine delle qualifiche dell’ottavo round del Mondiale 2022 di F1, la Rossa poteva contare sul monegascoin pole-position e su un Carlos Sainz che, pur quarto, sembrava più confidente con la macchina. Ottimismo poi trasformatosi in negatività visti i ritiri per problemi tecnici delle due F1-75: Sainz fermo al nono giro eal ventesimo, quando guidava la corsa. Per l’iberico si parla di un problema al brake-by-wire e relativo alla parte idraulica della macchina; perinvece il motore è andato in fumo. Una situazione difficile da accettare e probabilmente il pezzo da pagare per aver compiuto uno step di potenza importante da un ...

RobChinchero : La pole ottenuta oggi da @Charles_Leclerc non è la 'solita' pole. Il valore aggiunto è stato notevole e determinante. - SkySportF1 : ? FUORI ANCHE LECLERC ?? Problemi al motore per Charles LIVE ? - Eurosport_IT : Tutta la rabbia di Charles Leclerc! ?????? #Formula1 | #F1 | #AzerbaijanGP | #Ferrari | #Leclerc - criss_square : RT @madlyin_: 'Ma io non mollo' E se lo dice Charles Leclerc chi siamo noi per non credergli. ?? - ernesto_aloia : @Roberta07love @ScuderiaFerrari @Charles_Leclerc @Carlossainz55 si stava meglio quando si stava peggio. aridatece il midfield -