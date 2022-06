(Di lunedì 13 giugno 2022), appoggiato dalla lista Continuità per lo sviluppo Sutrio artigianato e turismo, è statodel Comune di Sutrio con 528 voti validi. Essendo l’unico candidato, come previsto della legge regionale 19 del 2013, il quorum per rendere valida l’elezione è stato calcolato detraendo dagli aventi diritto al voto i cittadini iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire).

Pubblicità

udine20 : Elezioni: Manlio Mattia confermato sindaco a Sutrio - - MasterblogBo : Dalla redazione di BlogSicilia, la maratona elettorale con interviste, collegamenti ed approfondimenti sulle votazi… -

...dei 33 Comuni del Friuli Venezia Giulia i cui cittadini sono stati chiamati al voto per le... Preone (Andrea Matinis) , Savogna (Tatiana Bragalini) , Sutrio (Mattia) , Sagrado (Marco ...... che sarà formato da persone influenti, legate alle milizie, non elette nelledel 2014. Al ...20.30 andrà in onda lo speciale "Dentro la notizia" su Byoblu dedicato alla Libia a cura di...PORDENONE/UDINE - Un'altra frattura tra l'elettorato e la classe dirigente. Anche alle Amministrative e non solo per quanto ha riguardato un referendum complicato che non ha ...RISULTATI REFERENDUM GIUSTIZIA 2022/ Exit poll quesiti: niente quorum, affluenza flop. Per quanto riguarda, invece, Fabrizio Fermanelli, il Consorzio Opinio per Rai gli attribuisce il 14-18%, infine R ...