'Correte, ho fatto a pezzi papà' La telefonata choc ai carabinieri - Cronaca - quotidiano.net (Di lunedì 13 giugno 2022) In alto la vittima, Antonio Loprete, 57 anni, ucciso dal figlio 19enne. Nella foto grande il cadavere viene portato via dalla casa di Laura Lana SESTO SAN GIOVANNI (Milano) "Dov'è tuo padre, come sta?"... Leggi su quotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) In alto la vittima, Antonio Loprete, 57 anni, ucciso dal figlio 19enne. Nella foto grande il cadavere viene portato via dalla casa di Laura Lana SESTO SAN GIOVANNI (Milano) "Dov'è tuo padre, come sta?"...

Pubblicità

infoitinterno : 'Correte, ho fatto a pezzi papà' La telefonata choc ai carabinieri - GVCCILOUIS : RT @_maridl: il canale youtube di luigi ha raggiunto i 10k iscritti! ?? se non l'avete ancora fatto, correte anche voi a seguire il canale ??… - Giusy12053168 : RT @_maridl: il canale youtube di luigi ha raggiunto i 10k iscritti! ?? se non l'avete ancora fatto, correte anche voi a seguire il canale ??… - _Cwtch__ : RT @_maridl: il canale youtube di luigi ha raggiunto i 10k iscritti! ?? se non l'avete ancora fatto, correte anche voi a seguire il canale ??… - giulianabianco4 : RT @_maridl: il canale youtube di luigi ha raggiunto i 10k iscritti! ?? se non l'avete ancora fatto, correte anche voi a seguire il canale ??… -