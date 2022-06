Corbo | “Il caso Mertens è chiuso Koulibaly resta un altro anno Deulofeu ? bisogna parlare chiaro ai tifosi”

(Di lunedì 13 giugno 2022) Antoniocommenta le questionie parla delle operazioni di mercato del Napoli di De Laurentiis. A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Antonio, editorialista di Repubblica ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte: “Il mercato del Napoli è confuso nella comunicazione, visto che il presidente ha attirato l’attenzione con la famosa ‘vil moneta’ e i riferimenti a. È sembrato sgarbato sia a me che ai.Il Napoli sta costruendo discretamente la squadra del futuro. Ilè archiviato: quando il giocatore chiede una cifra che la società non ritiene di concedere, si chiude il? Mi pare di ...

Antonio Corbo commenta le questioni Mertens e Koulibaly e parla delle operazioni di mercato del Napoli di De Laurentiis.Antonio Corbo, giornalista di Repubblica, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live."Il mercato del ...