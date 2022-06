Charlene di Monaco, gravi problemi per la Principessa: stavolta potrebbe non farcela (Di lunedì 13 giugno 2022) La Principessa Charlene è risultata positiva al Covid-19, potrebbe saltare due appuntamenti molto importanti. L’ultimo anno è stato senza dubbio molto difficile per Charlene di Monaco. La Principessa si è ritrovata a dover affrontare una serie di problematiche di salute che hanno fatto preoccupare moltissimo i fan della famiglia Grimaldi. Come noto, Charlene si è sottoposta a diverse operazioni chirurgiche in Sudafrica per combattere una pesante infezione a orecchio, naso e gola. Una volta tornata nel Principato, Charlene è stata poi trasferita in una clinica svizzera per effettuare una riabilitazione. Da qualche tempo le condizioni di salute di Charlene sembravano essere leggermente migliorate, tanto che la moglie ... Leggi su kronic (Di lunedì 13 giugno 2022) Laè risultata positiva al Covid-19,saltare due appuntamenti molto importanti. L’ultimo anno è stato senza dubbio molto difficile perdi. Lasi è ritrovata a dover affrontare una serie di problematiche di salute che hanno fatto preoccupare moltissimo i fan della famiglia Grimaldi. Come noto,si è sottoposta a diverse operazioni chirurgiche in Sudafrica per combattere una pesante infezione a orecchio, naso e gola. Una volta tornata nel Principato,è stata poi trasferita in una clinica svizzera per effettuare una riabilitazione. Da qualche tempo le condizioni di salute disembravano essere leggermente migliorate, tanto che la moglie ...

Pubblicità

zazoomblog : Charlene di Monaco stipendio milionario per stare con il marito? Parla la principessa - #Charlene #Monaco… - monarchico : Il #Principe #Alberto di #Monaco, il #Principe #Jacques e la #Principessa #Gabriella al #Riviera #Water #Bike… - cristinarogledi : RT @oggisettimanale: Stipendi principeschi, è proprio il caso di dirlo. Charlène #Wittstock e quei 12 milioni di euro l'anno per partecipar… - debbyameri : RT @oggisettimanale: Stipendi principeschi, è proprio il caso di dirlo. Charlène #Wittstock e quei 12 milioni di euro l'anno per partecipar… - oggisettimanale : Stipendi principeschi, è proprio il caso di dirlo. Charlène #Wittstock e quei 12 milioni di euro l'anno per parteci… -