Calciomercato Milan – Deulofeu via solo per soldi: niente contropartite (Di lunedì 13 giugno 2022) Deulofeu, dell'Udinese e nel mirino del Milan in questo Calciomercato, si muoverà soltanto per offerte monetarie. Non si accettano scambi. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 13 giugno 2022), dell'Udinese e nel mirino delin questo, si muoverà soltanto per offerte monetarie. Non si accettano scambi.

