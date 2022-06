Brindisi-Corfù, buona la seconda: partita in differita la regata internazionale (Di lunedì 13 giugno 2022) Partite oggi, alle ore 06.00, le 79 imbarcazioni iscritte alla Brindisi-Corfù. La partenza era inizialmente prevista per ieri mattina, ma il comitato organizzatore ha optato per la posticipazione della partenza a causa del forte vento di maestrale: la decisione è stata presa a seguito di diversi briefing, l’ultimo dei quali si è tenuto ieri sera alle ore 19.00, a cui hanno preso parte anche gli equipaggi. Percorso di 104 miglia alla Brindisi-Corfù Le barche erano già ai blocchi di partenza tra la diga di Punta di Riso e Costa Morena Est, da cui sarebbero dovute partire alle 11 del mattino, quando il comitato ha dato lo stop a causa delle forti raffiche di vento che avrebbero potuto rendere la navigazione fino a Corfù non sicura. I tentativi di far partire la regata in ritardo solo di ... Leggi su nonsolonautica (Di lunedì 13 giugno 2022) Partite oggi, alle ore 06.00, le 79 imbarcazioni iscritte alla. La partenza era inizialmente prevista per ieri mattina, ma il comitato organizzatore ha optato per la posticipazione della partenza a causa del forte vento di maestrale: la decisione è stata presa a seguito di diversi briefing, l’ultimo dei quali si è tenuto ieri sera alle ore 19.00, a cui hanno preso parte anche gli equipaggi. Percorso di 104 miglia allaLe barche erano già ai blocchi di partenza tra la diga di Punta di Riso e Costa Morena Est, da cui sarebbero dovute partire alle 11 del mattino, quando il comitato ha dato lo stop a causa delle forti raffiche di vento che avrebbero potuto rendere la navigazione fino anon sicura. I tentativi di far partire lain ritardo solo di ...

