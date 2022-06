Amministrative: forse i sindaci di Genova e Palermo al Cdx. Speciale Tg con tutti i dati (Di lunedì 13 giugno 2022) Alle 14 inizia lo spoglio. In base agli Exit - pool potrebbero essere due le città assegnate al primo turno: Genova, con Bucci, e l'Aquila, con Biondi. Vicino al 50% anche Lagalla a Palermo. ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 13 giugno 2022) Alle 14 inizia lo spoglio. In base agli Exit - pool potrebbero essere due le città assegnate al primo turno:, con Bucci, e l'Aquila, con Biondi. Vicino al 50% anche Lagalla a. ...

Pubblicità

francescomila18 : RT @laura_maffi: Come mai i media non parlano dei risultati delle elezioni amministrative in Sicilia? Forse perché le ha vinte il M5s? Ma n… - GraziellaVent16 : @MilkoSichinolfi Dal 1991 i referendum hanno avuto quorum inesistenti, forse solo uno lo ha raggiunto, non comprend… - Lafabj : @Ci1812 Dovevi vedere la faccia degli anziani ai seggi quando gli consegnavano 'tutte queste schede' E senza le am… - enfa68 : RT @Artemisia12_: Si sarebbe raggiunto il quorum con le amministrative? Erano forse incomprensibili i nomi dei candidati sindaco? - IesuAnna : RT @bb91687509: Se alle amministrative si arriva al 40% alle politiche chissà.. Forse al 20%...complimenti a chi ha fatto campagna per non… -