Truffa ad anziana | denunciati due minorenni

Leggi su anteprima24

(Di domenica 12 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia – Erano quasi riusciti are 4500 euro ad unadi Ischia e farla franca ma sono stati bloccati dai carabinieri poco prima di lasciare l’isola e far perdere le proprie tracce. Due napoletani di 17 anni erano riusciti a farsi consegnare il denaro da una 81enne isolana cui avevano telefonato spacciandosi per un nipote e facendole credere che i soldi servivano per l’acquisto di computer su internet. La donna ha prima consegnato i soldi ma dopo, insospettita, ha chiamato il 112 fornendo ai carabinieri una descrizione dei due giovani finti corrieri che intanto avevano raggiunto il porto di Casamicciola dove avevano intenzione di imbarcarsi su un traghetto per Napoli. Qui sono stati raggiunti e fermati dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Ischia e da quelli della locale stazione che li hanno ...