Sfoglia golosa

Leggi su distantimaunite

(Di domenica 12 giugno 2022) Non lasciatevi ingannare dalla foto. La può non essere esteticamente bella, ma vi posso assicurare che questo dolce, pratico e veloce, è un’ottima soluzione per un dessert di fine pasto. Da creare al volo se avete ospiti a cena. Inoltre, è anche fresco e decisamente adatto per le sere d’estate. Non è dietetico, ma tanto d’estate le diete non si fanno, quindi… allacciatevi il grembiule e seguite la ricetta. Per facilitarvi, in fondo all’articolo trovate anche il reel pubblicato sul nostro profilo Instagram. Ingredienti per la Un rotolo di pastarotonda 30 grammi di burro 100 grammi di zucchero 50 grammi di miele essenza di vaniglia 200 grammi di scaglie di mandorle 200 grammi di crema pasticciera 200 grammi di panna montata Srotolate la pastae dividetela in spicchi uguali. Mettete da parte. In una padella antiaderente fate ...