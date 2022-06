Sconcerti: non sparate su Scamacca, non è un’Italia per centravanti (Di domenica 12 giugno 2022) Mario Sconcerti sul Corriere della Sera fa il punto sulla Nazionale dopo le tre partite di Nations League, ieri sera 0-0 fuori casa in Inghilterra. Personalmente mi aspettavo meno dall’Italia in queste partite di mare aperto con equipaggio così giovane. È mancato Scamacca e questo deve sollevare un argomento: non è un’Italia pensata per i centravanti. Non possono fallire tutti. C’è un problema superiore che è simile a quello degli inglesi dove Abraham è stato pochissimo in partita. Il problema è nel gioco, Inghilterra e Italia amano calcio di qualità che parte da lontano. Questo porta a finire l’azione continuando a scambiarsi il pallone, non c’è sfogo per il centravanti. Scamacca, come Belotti, come tante volte Immobile, non ha colpe specifiche se non quella di non aver risolto da ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 12 giugno 2022) Mariosul Corriere della Sera fa il punto sulla Nazionale dopo le tre partite di Nations League, ieri sera 0-0 fuori casa in Inghilterra. Personalmente mi aspettavo meno dall’Italia in queste partite di mare aperto con equipaggio così giovane. È mancatoe questo deve sollevare un argomento: non èpensata per i. Non possono fallire tutti. C’è un problema superiore che è simile a quello degli inglesi dove Abraham è stato pochissimo in partita. Il problema è nel gioco, Inghilterra e Italia amano calcio di qualità che parte da lontano. Questo porta a finire l’azione continuando a scambiarsi il pallone, non c’è sfogo per il, come Belotti, come tante volte Immobile, non ha colpe specifiche se non quella di non aver risolto da ...

