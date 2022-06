Schianto tra auto e scooterone | grave un centauro di 22 anni che aveva appena ritirato la moto dal concessionario

Pubblicità

infoitinterno : Schianto tra pullman e furgone in viale Miramare: 60enne all’ospedale - NovaraToday : Incidente stradale a Cameri: schianto tra due moto, due feriti - UbertoGandolfi : RT @vco24news: Schianto tra due veicoli a Candelo: due feriti - vco24news : Schianto tra due veicoli a Candelo: due feriti - Vale3visan : Miriana Trevisan, “sei uno schianto” -

il Dolomiti

FANO - Impressionantefra un'automobile e uno scooterone, ieri mattina sulla statale Adriatica a Torrette di Fano: molto serie le conseguenze per il centauro, un ventiduenne fanese che ha riportato fratture ...È il bilancio di due incidenti avvenutila scorsa notte in via Buozzi, nel quartiere di Dinegro, e sabato 11 giugno sulla A7 , in direzione Genova,i caselli di Isola del Cantone e Ronco ... Tragico schianto tra motociclette: una persona è morta e tre sono rimaste ferite in Alto Adige FANO - Impressionante schianto fra un’automobile e uno scooterone, ieri mattina sulla statale Adriatica a Torrette di Fano: molto serie le conseguenze per il centauro, un ventiduenne fanese che ha ...Il conducente del furgone è stato trasportato in ospedale, ma non è grave. Trieste, scontro tra un pullman e un furgone in viale Miramare: un ferito (Il Piccolo) ...