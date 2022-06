Pubblicità

AntonioMarconi4 : Brutta la sindrome della prima donna, soprattutto quando si spengono le luci della ribalta. Santoro mi ricorda Glor… -

L'HuffPost

Domenico, si svolgerà un seminario che vedrà protagonista il prof. Claudio Ronco , ... trattamenti sostitutivi della funzione renale ecardio - renale. A Vicenza, il prof. Ronco ha ......bisogni assistenziali del bambino con malattia rara e disabilità " spiega la Dott.ssa Lucia,... come ladi Usher, di Charge, di Norrie e di Goldenhar, sono causa di sordocecità. Per ... Santoro e la sindrome del tutto fuorché l'Occidente (di N. Mirenzi) Giovedì alla “Stampa” Michele Santoro ha detto che non scenderebbe in piazza contro Putin, perché sarebbe “allineato col 99% dei telegiornali, il 97% delle forze politiche e il 90% dell'informazione e ...