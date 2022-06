(Di domenica 12 giugno 2022)– A distanza di un paio di settimane daldi(tenuta il 26 maggio scorso) che suscitò molto interesse e partecipazione del mondo politicono, ora il movimento torna sui grandi temi dell’incontro, con una lunga riflessione affidata a Rosario Antoci, componente del Direttivo e condivisi dallo stesso Giorgio Massari fondatore e anima di, e da Gianni Iurato, tenace e appassionato consigliere comunale della città. Riflessione, quella di Antoci, che verte su tre parole chiave, comunità, prossimità e servizio, tutte segni di un linguaggio nuovo per la politica. A partire dalla prima, in quanto “una città non è uno sterile e anonimo luogo di coabitazione tra essere estranei l’uno all’altro, ma una comunità di persone; non ...

Pubblicità

infoitsalute : Ragusa Prossima considerazioni dopo l’assemblea -

Quotidiano di Ragusa

Solo per i seggi non costituiti si voti domenica", conclude. 9.36 " Mattarella ha votato a ... Aci Catena, Palagonia, Paternò e Scordia, nel Catanese; Pozzallo e Scicli, in provincia; ...Calcio, serie D Tanti contatti, nessuna decisione. Ilprocede a luci spente per preparare lastagione. Dice l'allenatore Flippo Raciti: "Abbiano avviato innanzitutto i colloqui con i giocatori della scorsa stagione per capire chi vuole ... Ragusa Prossima considerazioni dopo l'assemblea L’ufficio diocesano per la Pastorale della salute di Ragusa torna a viaggiare. Ad agosto Fátima, un pellegrinaggio sull’altare del mondo ...Si è svolta la prima partita del cuore ZEROMOLESTIE SINALP che ha visto protagonisti i giocatori degli anni 80, 90 e di oggi del Ragusa Calcio. L’incontro voluto da Natascia Pisana, Responsabile Regio ...