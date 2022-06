Pubblicità

StefaniaFalone : RT @ilmessaggeroit: Putin, l'appoggio di Kim: «Sostegno dalla Corea del Nord, mosso da una giusta causa» - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Putin, l'appoggio di Kim: «Sostegno dalla Corea del Nord, mosso da una giusta causa» - Gazzettino : Putin, l'appoggio di Kim: «Sostegno dalla Corea del Nord, mosso da una giusta causa» - ilmessaggeroit : Putin, l'appoggio di Kim: «Sostegno dalla Corea del Nord, mosso da una giusta causa» - ritaglia1gmail : RT @apri_la_mente: Ora Putin che si sente erede di Pietro il grande avrà l'appoggio dei monarchici italiani. Cosi al teatro oltre Orsini,… -

ilmessaggero.it

Mentre Vladimirha ricevuto l'di Kim Jong - Un , leader della Corea del Nord e la Cina ha ribadito di non aver aiutato la Russia con le armi per la guerra in Ucraina. 9.00 - Kiev: ...In Corea del Nord dilaga il Covid: ma Kim Jong - Un pensa al 7° test nucleare 'per provocare Biden' Kim e l'Il popolo russo ha 'ottenuto grandi successi nel portare a termine la ... Putin, l'appoggio di Kim: «Sostegno dalla Corea del Nord, mosso da una giusta causa» Kim Jong-un e Vladimir Putin. L'asse si consolida. Il leader nordcoreano ha ribadito il pieno sostegno al presidente russo, a dispetto della condanna internazionale per la sua ...Gli sviluppi della guerra: le posizioni di Cina e Corea del Nord, l'appello di Zelensky e la mossa di Abramovich ...