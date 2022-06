Papa Francesco: “Non siamo isole, viviamo aperti ai bisognosi” (Di domenica 12 giugno 2022) ROMA – “Guardiamo a noi, a ciò di cui parliamo e a quello che possediamo. Quando parliamo, sempre vogliamo che si dica bene di noi e spesso parliamo solo di noi stessi e di quello che facciamo. Quanta differenza rispetto allo Spirito Santo, che parla annunciando gli altri! E, circa quello che possediamo, quanto ne siamo gelosi e quanta fatica facciamo a condividerlo con gli altri, anche con chi manca del necessario! A parole è facile, ma poi in pratica è molto difficile”. Lo ha detto Papa Francesco durante l’Angelus in piazza San Pietro, nella giornata di celebrazione della Santissima Trinità. “Pensiamo alle persone buone, generose, miti che abbiamo incontrato – ha aggiunto Francesco – ricordando il loro modo di pensare e di agire, possiamo avere un piccolo riflesso di Dio-Amore. E che ... Leggi su lopinionista (Di domenica 12 giugno 2022) ROMA – “Guardiamo a noi, a ciò di cui parliamo e a quello che possediamo. Quando parliamo, sempre vogliamo che si dica bene di noi e spesso parliamo solo di noi stessi e di quello che facciamo. Quanta differenza rispetto allo Spirito Santo, che parla annunciando gli altri! E, circa quello che possediamo, quanto negelosi e quanta fatica facciamo a condividerlo con gli altri, anche con chi manca del necessario! A parole è facile, ma poi in pratica è molto difficile”. Lo ha dettodurante l’Angelus in piazza San Pietro, nella giornata di celebrazione della Santissima Trinità. “Penalle persone buone, generose, miti che abbiamo incontrato – ha aggiunto– ricordando il loro modo di pensare e di agire, posavere un piccolo riflesso di Dio-Amore. E che ...

Pubblicità

RaiNews : Nell’Angelus di oggi papa Francesco ha toccato, con le sue parole, argomenti di stretta attualità ricordando a tutt… - Tg3web : Papa Francesco all'Angelus: 'Non abituiamoci alla guerra in Ucraina, lottiamo per la pace'. Definendo poi: 'Una pia… - vaticannews_it : #PapaFrancesco e la @vonderleyen per mettere fine alla guerra in #Ucraina. Colloquio oggi in Vaticano tra il Pontef… - Diogene55 : RT @marioadinolfi: Nel fare gli auguri a Alberto Matano e al suo compagno ricordo che nonostante tutto il battage mediatico i due non si so… - GabrieleAdani : @marioadinolfi Papa Francesco sputa in faccia a quelli come te -