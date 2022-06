Milan | riflessioni in corso su Messias L’ultima idea dei rossoneri

Leggi su calcionews24

(Di domenica 12 giugno 2022) In casaproseguono lesul futuro di Junior. Eccodel club rossonero per il brasiliano Ildeve ancora prendere una decisione sul futuro di Junior. L’esterno brasiliano, arrivato in prestito dal Crotone lo sagosto, sogna la permanenza, ma il club sta riflettendo sul da farsi. Maldini spinge per tenerlo ma serve uno sconto, perchè sono considerati troppi i 5.4 milioni di euro richiesti per il cartellino. La fumata bianca può arrivare con uno sconto di due milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.