LIVE Motocross, GP Germania MXGP 2022 in DIRETTA: Jeremy Seewer davanti a tutti! Si entra nei giri addizionali (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1/3 Gajser recupera qualcosa su Seewer. Il distacco fra i due ora si “assottiglia” a 7 secondi. COMINCIANO I TRE giri FINALI DI QUESTA GARA -2. 01:00 Ultimo minuto. davanti a tutti c’è Seewer, poi Gajser, terzo Prado: alle loro spalle Vlaanderen, Fernandez, Evans. 03:00 Posizioni pressoché cristallizzate. 05:00 Ultimi trecento secondi prima dei giri addizionali 06:00 Tim Gajser va ad oltre 7 secondi da Jeremy Seewer. 08:00 A chiudere la top 10 c’è in questo momento il belga Jeremy Van Horebeek. 10:00 Ultimi seicento secondi di tempo regolamentare. 11:00 In casa Italia, Ivo Monticelli è sempre 13esimo. 12:00 Tim Gajser però risponde infilando un paio di parziali ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1/3 Gajser recupera qualcosa su. Il distacco fra i due ora si “assottiglia” a 7 secondi. COMINCIANO I TREFINALI DI QUESTA GARA -2. 01:00 Ultimo minuto.a tutti c’è, poi Gajser, terzo Prado: alle loro spalle Vlaanderen, Fernandez, Evans. 03:00 Posizioni pressoché cristallizzate. 05:00 Ultimi trecento secondi prima dei06:00 Tim Gajser va ad oltre 7 secondi da. 08:00 A chiudere la top 10 c’è in questo momento il belgaVan Horebeek. 10:00 Ultimi seicento secondi di tempo regolamentare. 11:00 In casa Italia, Ivo Monticelli è sempre 13esimo. 12:00 Tim Gajser però risponde infilando un paio di parziali ...

