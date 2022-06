Liste d'attesa, ancora disservizi. Il caso limite di un invalido: 'La visita fissata solo a luglio 2023' (Di domenica 12 giugno 2022) FERMO - Tredici mesi per una visita pneumologica. Diciotto per un ecocardiogramma . Altrettanti per una risonanza magnetica alla testa. Superano abbondantemente l'anno le Liste di attesa nel Fermano. ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 12 giugno 2022) FERMO - Tredici mesi per unapneumologica. Diciotto per un ecocardiogramma . Altrettanti per una risonanza magnetica alla testa. Superano abbondantemente l'anno ledinel Fermano. ...

