L'Arsenal ha dato una spinta sull'attacco di Gianluca Scamacca (Di domenica 12 giugno 2022) 2022-06-12 15:43:35 Non si placano le voci a seguito dell'ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Sembra che L'Arsenal abbia ricevuto una spinta nella ricerca del Sassuolo e dell'attaccante dell'Italia, Gianluca Scamacca. Il Sassuolo ha firmato Scamacca nel lontano 2017, quando è passato al club dalle giovanili del PSV. L'attaccante ha successivamente impressionato in prestito e la scorsa stagione gli è stata finalmente data una possibilità nel club dei genitori. E, finora, Scamacca sta sfruttando appieno questa opportunità. Ha segnato 16 gol in 36 partite di Serie A nel 2021/22. Nel settembre dello scorso anno è stato anche convocato per la prima volta in Nazionale italiana. Scamacca è sotto contratto con la sua attuale squadra fino al ...

