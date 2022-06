Juventus | Chiellini libera il suo armadietto alla Continassa

(Di domenica 12 giugno 2022) Giorgioil suo. L’ormai ex difensore dellaha pubblicato in un post Instagram la foto del suocompletamente vuoto, accompagnato ddidascalia con due cuori, uno bianco ed uno nero, e la faccina in lacrime. L’immagine ha inevitabilmente scatenato commozione e nostalgia anche tra i numerosi tifosi, che continuano a commentare dedicando messaggi d’affetto al difensore. Il 37enne livornese, dopo aver annunciato il ritiro dNazionale, approderà al Los Angeles Fc per continuare la sua avventura da calciatore. SportFace.

