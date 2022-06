Gattuso non farà uno sgarbo al Napoli per Demme e Politano (Di domenica 12 giugno 2022) Gennaro Gattuso, tecnico del Valencia,vorrebbe portare in Spagna Demme e Politano, ma non farà sgarbi al Napoli. Gennaro Gattuso nuovo allenatore del Valencia, pensa a due calciatori del Napoli per rinforzare la rosa dei Valenciani. Il tecnico calabrese non farà nessuno sgarbo al Napoli, come riporta l’edizione odierna del quotidiano IL MATTINO: “Fabian Ruiz, dopo aver detto no all’ennesima proposta di rinnovo, deve darsi da fare perché se non porta l’offerta da 30milioni, resta in azzurro e (senza firma) rischia di finire ai margini del progetto. Esattamente come è successo con Milik.Gli agenti, che aspirano al Real e all’Atletico Madrid, sono stati avvisati: se non va via, deve rinnovare. Un po’ i problemi di tutti, ... Leggi su napolipiu (Di domenica 12 giugno 2022) Gennaro, tecnico del Valencia,vorrebbe portare in Spagna, ma nonsgarbi al. Gennaronuovo allenatore del Valencia, pensa a due calciatori delper rinforzare la rosa dei Valenciani. Il tecnico calabrese nonnessunoal, come riporta l’edizione odierna del quotidiano IL MATTINO: “Fabian Ruiz, dopo aver detto no all’ennesima proposta di rinnovo, deve darsi da fare perché se non porta l’offerta da 30milioni, resta in azzurro e (senza firma) rischia di finire ai margini del progetto. Esattamente come è successo con Milik.Gli agenti, che aspirano al Real e all’Atletico Madrid, sono stati avvisati: se non va via, deve rinnovare. Un po’ i problemi di tutti, ...

