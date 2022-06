Pubblicità

Ingrid85019794 : @Swiety000 Senti io ho lasciato un lavoro a tempo indeterminato 13/14ma ferie a 4 km da casa x uno a 50 km sono anc… -

corriereadriatico.it

ANCONA -da garantire, sospensioni dei no -e dimissioni per inseguire un posto fisso: la coperta a Torrette è sempre più corta ed ecco, allora, un nuovo bando per l' assunzione di infermieri a tempo ...Secondo quanto emerso oggi, l'uomo sarebbe stato un convinto no -e avrebbe contratto il virus pochi giorni dopo essere stato ine a seguito della positività dell'anziano. I familiari ... Ferie, no-vax sospesi e dimissioni. Ecco l'Sos infermieri: c’è un nuovo bando ANCONA - Ferie da garantire, sospensioni dei no-vax e dimissioni per inseguire un posto fisso: la coperta a Torrette è sempre più corta ed ecco, allora, un nuovo bando ...Una giovane insegnante di ruolo della scuola materna comunale, no vax, assunta nel 2020, si è dimessa senza preavviso l’11 maggio scorso dopo aver lavorato l’ultimo giorno il 10. Ora il Comune le chie ...