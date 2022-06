F1 su TV8, orario gara in chiaro GP Azerbaijan 2022: programma, diretta e differita (Di domenica 12 giugno 2022) Quest’oggi, domenica 12 giugno, la Formula Uno correrà per la sesta volta sulle strade di Baku. Curiosamente la città edificata sulle coste del Mar Caspio ha ospitato due diversi Gran Premi nella propria storia. Difatti l’edizione inaugurale dell’appuntamento, disputatasi nel 2016, aveva l’etichetta di “GP d’Europa”. Una denominazione che fece storcere il naso a molti, poiché scenario e contesto sono molto più vicini all’Asia che al Vecchio Continente. Non a caso, dal 2017 in poi l’evento è diventato in tutto e per tutto il Gran Premio di Azerbaijan. LA diretta LIVE DEL GP DI Azerbaijan 2022 DI F1 DALE 13.00 Il dato più significativo relativo al tracciato di Baku è che qui nessuno è ancora riuscito a imporsi più di una volta! Nel 2016 primeggiò Nico Rosberg, nel 2017 fu il turno di Daniel Ricciardo, nel 2018 trionfò ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) Quest’oggi, domenica 12 giugno, la Formula Uno correrà per la sesta volta sulle strade di Baku. Curiosamente la città edificata sulle coste del Mar Caspio ha ospitato due diversi Gran Premi nella propria storia. Difatti l’edizione inaugurale dell’appuntamento, disputatasi nel 2016, aveva l’etichetta di “GP d’Europa”. Una denominazione che fece storcere il naso a molti, poiché scenario e contesto sono molto più vicini all’Asia che al Vecchio Continente. Non a caso, dal 2017 in poi l’evento è diventato in tutto e per tutto il Gran Premio di. LALIVE DEL GP DIDI F1 DALE 13.00 Il dato più significativo relativo al tracciato di Baku è che qui nessuno è ancora riuscito a imporsi più di una volta! Nel 2016 primeggiò Nico Rosberg, nel 2017 fu il turno di Daniel Ricciardo, nel 2018 trionfò ...

