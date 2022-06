F1 | le classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo GP Azerbaijan 2022

Pubblicità

PieroLadisa : Che dire. Solo applausi per la Red Bull che merita la leadership in entrambe le classifiche iridate. Tra tecnici, m… - sportface2016 : #F1, le classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo #AzerbaijanGP: #Verstappen al comando, #Perez scavalca… - zazoomblog : F1 Mondiale 2022: le classifiche piloti e costruttori aggiornate gara dopo gara - #Mondiale #2022: #classifiche… - SorgentePas002 : sport motori MOTO Gp - ParliamoDiNews : Classifica Mondiale Rally 2022: piloti e costruttori WRC - -

... ipreparano i giri di riscaldamento prima di schierarsi in griglia per i 51 giri della gara. Temperatura di 25,3° e asfalto quasi a 50 gradi. Ore 12:16 - Ledel mondiale Leader è ...Gara 1 di Supersport a Misano ha regalato un duello strategico tra tredimostratisi superiori alla concorrenza: Dominique Aegerter ha demolito il record della pista ...d'arrivo e le...CircusF1 is not affiliated with Formula 1, Formula One Management, Formula One Administration, Formula One Licensing BV or any other subsidiary associated with the official Formula One governing ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PERCHE' LECLERC E SAINZ SI SONO RITIRATI: COSA E' SUCCESSO ALLE FERRARI 51° giro/51 Per 4 millesimi Verstappen non riesce a stabilire il giro veloce. Siamo ne ...