F1, a che ora inizia la gara e su che canale vederla in tv: programma GP Baku 2022, palinsesto TV8 e Sky (Di domenica 12 giugno 2022) Oggi, domenica 12 giugno, il circuito cittadino di Baku ospiterà il Gran Premio d’Azerbaijan 2022, valido come ottavo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Prosegue la sfida totale tra Ferrari e Red Bull per il titolo piloti e costruttori, dopo un primo terzo di campionato dominato di fatto da questi due team. LA DIRETTA LIVE DEL GP DI AZERBAIJAN 2022 DI F1 DALE 13.00 Charles Leclerc parte in pole position davanti alle RB18 di Sergio Perez e Max Verstappen, mentre completa la seconda fila della griglia in quarta casella l’altra Rossa di Carlos Sainz. 5° George Russell con la Mercedes precedendo l’AlphaTauri di Pierre Gasly ed il sette volte campione iridato Lewis Hamilton. La gara di Baku inizierà alle ore 13 italiane e verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) Oggi, domenica 12 giugno, il circuito cittadino diospiterà il Gran Premio d’Azerbaijan, valido come ottavo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Prosegue la sfida totale tra Ferrari e Red Bull per il titolo piloti e costruttori, dopo un primo terzo di campionato dominato di fatto da questi due team. LA DIRETTA LIVE DEL GP DI AZERBAIJANDI F1 DALE 13.00 Charles Leclerc parte in pole position davanti alle RB18 di Sergio Perez e Max Verstappen, mentre completa la seconda fila della griglia in quarta casella l’altra Rossa di Carlos Sainz. 5° George Russell con la Mercedes precedendo l’AlphaTauri di Pierre Gasly ed il sette volte campione iridato Lewis Hamilton. Ladiinizierà alle ore 13 italiane e verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K ...

