Election day | caos ai seggi e ritardo comunicazione dati Italexit chiede dimissioni Lamorgese

Pubblicità

repubblica : Election Day, referendum: l'affluenza alle 12 e' in media sotto il 5% - Agenzia_Ansa : Election day: affluenza alle 12 alle Comunali al 17,64%, per i referendum intorno al 6% #ANSA - TgLa7 : #Election day: Musumeci a Viminale, a Palermo voto pure lunedi' - be_marconi : RT @LaVeritaWeb: Election day dalle 7 alle 23 per le elezioni amministrative e referendum sulla riforma della giustizia. Ma a poche ore dal… - ilPontormo : RT @tempoweb: 'Solo il popolo può cambiare la #giustizia'. #Calderoli invita a votare il #referendum #robertocalderoli #referendum #giustiz… -

, si vota fino alle 23. Affluenza in calo Caos a Palermo per scrutatori e presidenti "disertori" Suicidio assistito, Speranza: lo Stato paghi il farmaco Weekend con un doppio fatto di ...Disagi e affluenza per il referendum intorno al 6,79 per cento . Sono i primi dati dell'di oggi: fino alle 23. Oggi si vota per eleggere i sindaci e le amministrazioni di 978 Comuni, tra cui 22 capoluoghi di provincia e 4 di Regione ( Genova , L'Aquila , Catanzaro e Palermo )...TUTTI I VIDEO - I municipi chiamati al voto sono in tutto 971, per un numero complessivo di elettori che sfiora quota 9 milioni. In mattinata caos a Palermo per la mancanza di una cinquantina di presi ...La concomitanza dell'Election Day e del play off di Serie C all'origine dei problemi nelle sezxioni del capoluogo ...