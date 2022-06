Danimarca, Hjulmand: “Con l’Austria sarà difficile, ma proveremo a fare punti” (Di domenica 12 giugno 2022) Il Ct della Danimarca Kasper Hjulmand ha parlato alla vigilia del match contro l’Austria di Nations League. Ecco le sue parole: “Siamo in una situazione in cui se vinciamo passiamo a nove punti. Naturalmente stiamo inseguendo questa opportunità. Vorrei ringraziare i nostri tifosi per il fantastico supporto che riceviamo quando giochiamo. Penso che tutti abbiano visto cosa è in grado di fare l’Austria con la sua potenza e la sua energia. sarà sempre una partita difficile. Sono partite aperte e dobbiamo superare la loro pressione alta”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 12 giugno 2022) Il Ct dellaKasperha parlato alla vigilia del match controdi Nations League. Ecco le sue parole: “Siamo in una situazione in cui se vinciamo passiamo a nove. Naturalmente stiamo inseguendo questa opportunità. Vorrei ringraziare i nostri tifosi per il fantastico supporto che riceviamo quando giochiamo. Penso che tutti abbiano visto cosa è in grado dicon la sua potenza e la sua energia.sempre una partita. Sono partite aperte e dobbiamo superare la loro pressione alta”. SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : #Danimarca, #Hjulmand: “Con l’#Austria sarà difficile, ma proveremo a fare punti” - infoitsport : Hjulmand (CT Danimarca): «Brozovic? Uno dei migliori in circolazione» - internewsit : Hjulmand (CT Danimarca): «Brozovic? Uno dei migliori in circolazione» - - sportli26181512 : 'Brozovic & Co tra i migliori in circolazione': parola di Hjulmand VIDEO: Il ct della Danimarca, Hjulmand teme la C… - PianetaLecce : Che gioia per Hjulmand: la Danimarca lo ha convocato ufficialmente per la sfida di domani -