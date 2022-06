Calciomercato Cagliari: difficoltà nel piazzare Cragno in Serie A (Di domenica 12 giugno 2022) . Le ultime sul futuro del portiere rossoblu Il nome di Alessio Cragno è nella lista dei partenti del Cagliari da diverso tempo. Dopo la retrocessione in Serie B la sua permanenza sembra improbabile. Secondo quanto riportato da L’Unione Sarda, l’estremo difensore italiano non ha mercato. Cragno vorrebbe sicuramente giocare in un campionato di alto livello come la Serie A, ma le squadre del massimo campionato italiano stanno preferendo altri profili e guardano altrove. Basti pensare all’ex Cagliari Guglielmo Vicario o al giovane Marco Carnesecchi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 giugno 2022) . Le ultime sul futuro del portiere rossoblu Il nome di Alessioè nella lista dei partenti delda diverso tempo. Dopo la retrocessione inB la sua permanenza sembra improbabile. Secondo quanto riportato da L’Unione Sarda, l’estremo difensore italiano non ha mercato.vorrebbe sicuramente giocare in un campionato di alto livello come laA, ma le squadre del massimo campionato italiano stanno preferendo altri profili e guardano altrove. Basti pensare all’exGuglielmo Vicario o al giovane Marco Carnesecchi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

il_leccese : Calciomercato Lecce, contatti col Cagliari per Deiola - TgrRaiSardegna : Cagliari, corsa contro il tempo per le cessioni #Calciomercato #Cagliaricalcio @TgrRai - CentotrentunoC : #Cagliari ?? L'inserimento dei giovani della #Primavera eliminata solo in semifinale playoff sarà un altro degli s… - serieB123 : SerieB BNEWS | Sondaggio Monza per Joao Pedro: la decisione di Galliani - ZonaBianconeri : RT @SerieBNewsCom: BNEWS | La #Juventus ci riprova per #Nandez: le ultime ?? -