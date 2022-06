Ballando con le stelle, Jonathan Kashanian si candida per partecipare (Di domenica 12 giugno 2022) Nuova candidatura a Ballando con le stelle Dopo il rumor secondo il quale Iva Zanicchi sarebbe la prima concorrente ufficiale di Ballando con le stelle, arriva una nuova candidatura per Milly Carlucci. Stiamo parlando di quella di un ex gieffino, ovvero Jonathan Kashanian. Nel corso di un’intervista con TVBlog, e riportata anche da Blogtivvu, ha L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 12 giugno 2022) Nuovatura acon leDopo il rumor secondo il quale Iva Zanicchi sarebbe la prima concorrente ufficiale dicon le, arriva una nuovatura per Milly Carlucci. Stiamo parlando di quella di un ex gieffino, ovvero. Nel corso di un’intervista con TVBlog, e riportata anche da Blogtivvu, ha L'articolo proviene da Novella 2000.

