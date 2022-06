Antonella Clerici | la confessione disarmante | “Scontro frontale con un autobus”

(Di domenica 12 giugno 2022), nota conduttrice tv, si è resa autrice di unache ha lasciato tutti a bocca aperta. Ecco cos’ha detto La presentatrice di “È sempre mezzogiorno” si sta finalmente godendo un po’ di sano relax, visto che sulla trasmissione da lei condotta è ormai calato il sipario. Fino al mese di settembre prossimo può dunque ricaricare le energie e rilassarsi all’aria aperta con il suo amato Vittorio Garrone.(Websource)Mentre attualmente nella vita diregna la pace, in passato non è stato sempre così. Di problemi ne avuti diversi, così come qualunque altra persona al mondo. A distinguerla da molti suoi colleghi tuttavia, è il fatto che lei non ne abbia mai fatto segreto, ma piuttosto ha raccontato in più occasioni le ...

... La conduttrice di È sempre mezzogiorno sogna in grande e pensa al ritorno all'evento musicale Non fa troppi programmi a lungo termine, perchè ormai sa che è bene vivere solo ...'Le mie spettatrici sono cresciute con me: anche a me cedono parti del corpo che prima stavano su ':si è confessata in un'intervista a Repubblica . E ha spiegato di non mettersi in competizione con nessuno: 'Sono una donna piacente con i suoi difetti. Se sono fuori forma lo dico, ...Antonella Clerici, nota conduttrice tv, si è resa autrice di una confessione che ha lasciato tutti a bocca aperta. Ecco cos'ha detto ...Mara Venier ha qualche anno in più di Antonella Clerici, hanno la stessa allegria nel condurre ma la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno pensa di non avere la stessa energia della collega. Le abbiamo ...