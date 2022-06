Amici 21, Albe e Serena in luna di miele a Parigi (Di domenica 12 giugno 2022) Poche ore fa, Albe e Serena Carella hanno lasciato l’Italia alla volta di Parigi. Il cantante e la ballerina di Amici 21 si godranno il viaggio regalato loro da Maria De Filippi in persona in occasione dei sei mesi insieme, festeggiati quando si trovavano ancora nella scuola. Per la coppia sarà la prima vacanza insieme, ma anche l’ultima per un po’ di tempo, visto che a breve dovranno separarsi: Serena, infatti, volerà negli Stati Uniti dove perfezionerà il suo modo di danzare grazie alla borsa di studio vinta durante la finale di Amici 21, dove è arrivata seconda dopo il vincitore Michele Esposito. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Amici, Agata Reale parla della leucemia e di quello che ha fatto Maria De Filippi per lei ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 12 giugno 2022) Poche ore fa,Carella hanno lasciato l’Italia alla volta di. Il cantante e la ballerina di21 si godranno il viaggio regalato loro da Maria De Filippi in persona in occasione dei sei mesi insieme, festeggiati quando si trovavano ancora nella scuola. Per la coppia sarà la prima vacanza insieme, ma anche l’ultima per un po’ di tempo, visto che a breve dovranno separarsi:, infatti, volerà negli Stati Uniti dove perfezionerà il suo modo di danzare grazie alla borsa di studio vinta durante la finale di21, dove è arrivata seconda dopo il vincitore Michele Esposito. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…, Agata Reale parla della leucemia e di quello che ha fatto Maria De Filippi per lei ...

Pubblicità

SabryAngel25 : @stellahood02 @stellahood02 Speriamo di no .Anche se io sono convinta dei sentimenti di Albe ma su di lei ho qualch… - changemyidea : RT @seralbeamor: Albe e Serena sono LA COPPIA di Amici 21 ma voi non siete e non sarete mai pronti a questo discorso #seralbe https://t.co… - andreastoolbox : #Albe e Serena hanno finalmente utilizzato il regalo fatto da Maria De Filippi ad Amici (FOTO) - infoitcultura : Amici 21, Albe e Serena utilizzano il regalo fatto dalla produzione! - SerenaMalfoy5 : RT @seralbeamor: Albe e Serena sono LA COPPIA di Amici 21 ma voi non siete e non sarete mai pronti a questo discorso #seralbe https://t.co… -