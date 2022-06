VIDEO Max Verstappen: “Non potevo ottenere più del terzo posto” (Di sabato 11 giugno 2022) Max Verstappen ha chiuso in terza posizione le qualifiche di Baku per il Gran Premio d’Azerbaijan 2022, valevole come ottavo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il campione iridato in carica ha accusato un gap di tre decimi e mezzo dal pole-man Charles Leclerc e di 65 millesimi dalla RB18 del compagno di squadra messicano Sergio Perez. “Non ho avuto un gran bilanciamento, non potevo fare molto di più. L’inizio del giro è stato buono. Poi ho perso qualcosa, perché ho commesso dei piccoli errori. terzo posto non è ideale, ma oggi ho dovuto faticare un po’ per trovare il bilanciamento giusto tra anteriore e posteriore sul giro secco, quindi non è quello che volevo, ma come team essere 2° e 3° ci da una buona opportunità per domani“, dice l’olandese della Red Bull ai microfoni di Sky Sport. Di seguito il ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) Maxha chiuso in terza posizione le qualifiche di Baku per il Gran Premio d’Azerbaijan 2022, valevole come ottavo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il campione iridato in carica ha accusato un gap di tre decimi e mezzo dal pole-man Charles Leclerc e di 65 millesimi dalla RB18 del compagno di squadra messicano Sergio Perez. “Non ho avuto un gran bilanciamento, nonfare molto di più. L’inizio del giro è stato buono. Poi ho perso qualcosa, perché ho commesso dei piccoli errori.non è ideale, ma oggi ho dovuto faticare un po’ per trovare il bilanciamento giusto tra anteriore e posteriore sul giro secco, quindi non è quello che volevo, ma come team essere 2° e 3° ci da una buona opportunità per domani“, dice l’olandese della Red Bull ai microfoni di Sky Sport. Di seguito il ...

