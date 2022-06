Vaccini: Bassetti aggredito da no - vax in locale notturno (Di sabato 11 giugno 2022) L'infettivologo genovese Matteo Bassetti è stato aggredito da una coppia no - vax che gli ha tirato addosso un cocktail in un locale di Santa Margherita Ligure mentre passava la serata con la moglie e ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 11 giugno 2022) L'infettivologo genovese Matteoè statoda una coppia no - vax che gli ha tirato addosso un cocktail in undi Santa Margherita Ligure mentre passava la serata con la moglie e ...

Pubblicità

OmegaIndi : @fanpage Vedere i commenti qui sotto che difendono Bassetti, uno dei personaggi autori della disinformazione sul Co… - lasiciliait : Vaccini, Bassetti aggredito da no-vax in un locale notturno - TCodermatz : @LuanaPagnin Prima di vaccinarsi si deve: 1. Studiare la storia dei vaccini 2. Aspettare un lasso di tempo, anni, a… - Luxgraph : Vaccini, Matteo Bassetti aggredito in un locale notturno - ansa_liguria : Vaccini: Bassetti aggredito da no-vax in locale notturno -