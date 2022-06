“Tutto sequestrato”. Striscia la Notizia, mazzata epocale per Ricci, Greggio e Iacchetti: la conferma poco fa (Di sabato 11 giugno 2022) Striscia la Notizia, la querela pesa sulle spalle del tg satirico di Antonio Ricci. A sporgere querela per diffamazione proprio Claudio Baglioni, poi la Notizia che darebbe ragione al cantante. Tutto ha avuto inizio da un ebook dal titolo “Tutti poeti con Claudio” che è risultato disponibile sul sito del tg satirico. In seguito alla querela esposta da Claudio Baglioni circa la dispensa resa disponibile sul sito di Striscia in versione ebook, il sequestro del libro e l’obbligo per Striscia la Notizia di non poter più rendere disponibile il prodotto per il download. Sarebbe stata questa la decisione del Gip di Monza, che ha disposto che il libro non fosse più scaricabile dal sito del tg satirico. Striscia la ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 11 giugno 2022)la, la querela pesa sulle spalle del tg satirico di Antonio. A sporgere querela per diffamazione proprio Claudio Baglioni, poi lache darebbe ragione al cantante.ha avuto inizio da un ebook dal titolo “Tutti poeti con Claudio” che è risultato disponibile sul sito del tg satirico. In seguito alla querela esposta da Claudio Baglioni circa la dispensa resa disponibile sul sito diin versione ebook, il sequestro del libro e l’obbligo perladi non poter più rendere disponibile il prodotto per il download. Sarebbe stata questa la decisione del Gip di Monza, che ha disposto che il libro non fosse più scaricabile dal sito del tg satirico.la ...

