Ritrovati sul monte Cusna i resti dell' elicottero scomparso

(Di sabato 11 giugno 2022) AGI - Igiovedì mattina dai radar dopo essere decollato dall'aeroporto di Tassignano diretto in Veneto sono stati individuati poco fa sul crinale'Appennino Tosco-Emiliano, fra le province di Modena e Reggio Emilia, sul. Ad avvistarli sarebbe stato un escursionista presente nella zona. Secondo quanto si legge in una notaa Prefettura di Modena, "l'individuazione è stata possibile a seguito del rinvenimento di alcuni alberi bruciati e di alcunimetallici". Sul posto stanno adesso convergendo tutte le forze a disposizione, sia a piedi che trasportate da elicotteri. Un video che mostra l'in difficoltà nella bufera di vento e pioggia in cui si è ...

Sul posto stanno adesso convergendo tutte le forze a disposizione, sia a piedi che trasportate da elicotteri. Un video che mostra l'elicottero in difficoltà nella bufera di vento e pioggia in cui si è ...BOLOGNA - Individuati cinque cadaveri tra coloro - sette in tutto - che erano a bordo dell'elicottero scomparso giovedì mattina sull'Appennino tosco-emiliano e i cui resti sono stati avvistati oggi su ...