(Di sabato 11 giugno 2022) PORTO SAN GIORGIO -all': è un sistema di ultima generazione che consente di effettuare esami in 2D e 3D e permette di ottenere immagini ad alta risoluzione. Il ...

PORTO SAN GIORGIO - Nuovoall'ospedale: è un sistema di ultima generazione che consente di effettuare esami in 2D e 3D e permette di ottenere immagini ad alta risoluzione. Il macchinario, presentato ...... una risonanza magnetica articolare 'aperta' (particolarmente adatta a chi soffre di claustrofobia), unper effettuare panoramiche dentali e un mammografo. Alcuni momenti ... Ortopantomografo digitale, nuovo macchinario per l'ospedale. «Servizi anche per le strutture più piccole» PORTO SAN GIORGIO - Nuovo ortopantomografo digitale all’ospedale: è un sistema di ultima generazione che consente di effettuare esami in 2D e 3D e permette di ottenere immagini ad ...E’ il tempo della crescita e del potenziamento per la struttura sanitaria di Porto San Giorgio, il tempo della valorizzazione dell’ex ospedale che è oggi punto di riferimento periferico, per le attivi ...