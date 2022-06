Napoli, bimba di 5 anni muore annegata in mare: era scomparsa mentre giocava in spiaggia (Di sabato 11 giugno 2022) commenta Non ce l'ha fatta la piccola Vittoria, la bimba di 5 anni scomparsa in spiaggia a Torre Annunziata (Napoli) e poi ritrovata in mare dopo lunghe ricerche nei pressi del lido Risorgimento . La ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 11 giugno 2022) commenta Non ce l'ha fatta la piccola Vittoria, ladi 5ina Torre Annunziata () e poi ritrovata indopo lunghe ricerche nei pressi del lido Risorgimento . La ...

