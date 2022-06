Napoli Amarcord: quando i sogni diventano realtà (Di sabato 11 giugno 2022) ù Correva l’anno 1984 ed una mattina di agosto, libero da impegni di lavoro dopo il solito caffè al bar, non sapendo cosa fare decisi di acquistare un quotidiano sportivo per controllare alcuni risultati di uno sport minore. Non mi ero accorto che in prima pagina veniva riportato l’interessamento del Napoli per un certo calciatore, tale DIEGO ARMANDO MARADONA.Dopo aver riposto il giornale sulla mia scrivania mi occupai di altre faccende poi, nel pomeriggio, volendomi disfare dello stesso prima di cestinarlo vidi il titolo della news che riportava “Maradona al Napoli?”… subito pensai: “E’ la solita notizia esca dei giornali che devono vendere qualche copia in più in un periodo di scarsa lettura da parte degli sportivi”.Il Napoli veniva da campionati alquanto deludenti ed anonimi sotto il profilo della competitività ad alti livelli. ... Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 11 giugno 2022) ù Correva l’anno 1984 ed una mattina di agosto, libero da impegni di lavoro dopo il solito caffè al bar, non sapendo cosa fare decisi di acquistare un quotidiano sportivo per controllare alcuni risultati di uno sport minore. Non mi ero accorto che in prima pagina veniva riportato l’interessamento delper un certo calciatore, tale DIEGO ARMANDO MARADONA.Dopo aver riposto il giornale sulla mia scrivania mi occupai di altre faccende poi, nel pomeriggio, volendomi disfare dello stesso prima di cestinarlo vidi il titolo della news che riportava “Maradona al?”… subito pensai: “E’ la solita notizia esca dei giornali che devono vendere qualche copia in più in un periodo di scarsa lettura da parte degli sportivi”.Ilveniva da campionati alquanto deludenti ed anonimi sotto il profilo della competitività ad alti livelli. ...

Pubblicità

erosazzurro : Momento #amarcord figlio di Napoli capitato nel periodo sbagliato con una società verso il fallimento Fabio… - erosazzurro : Momento #amarcord Igor #Protti Cmq non mi faccio capace come alcuni a Napoli non abbiano fatto bene… - Alessandrolux : Amarcord: Napoli 1986-87, il primo scudetto - erosazzurro : Momento #amarcord Io top player vengo a Napoli solo se ho la garanzia delle fidejussioni Renato #olive… - erosazzurro : Momento #amarcord a Napoli arrivavano i pezzotti ?? anche noi abbiamo avuto un #vieri in maglia azzurra… -