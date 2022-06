Pubblicità

ANCONA -con cibi scaduti e alcol venduto sottobanco al kebab : maxi multe ai due titolari. È il bilancio dei controlli congiunti compiuti ieri dalla Polizia di Stato e dallla Polizia ...... forse a prevalenza culturale, con tutti i mutamenti di costume che ne conseguono, senza ... Perché allora unahalal non dovrebbe essere offensiva per la mia cultura Io non conto ... Macelleria islamica con carne avariata e alcol venduto sottobanco al kebab: maxi multe ai due titolari Controlli anche presso un kebabbaro La Polizia di Stato e la Polizia Locale di Ancona hanno effettuato nella giornata di ieri (10 giugno) nuovi controlli presso due locali in via Marconi. Un primo acc ...ANCONA - Macelleria islamica con cibi scaduti e alcol venduto sottobanco al kebab: maxi multe ai due titolari. È il bilancio dei controlli congiunti compiuti ieri dalla Polizia di Stato ...