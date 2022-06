Pubblicità

fattoquotidiano : Sesto San Giovanni, l’ex Stalingrado al voto tra emergenza abitativa e promesse sullo stadio: “660 famiglie sotto s… - sportface2016 : #Milan, il candidato sindaco di #SestoSanGiovanni spegne l'entusiasmo: “Il nuovo stadio non è una priorità”. Poi la… - yassine01937035 : RT @CalcioFinanza: Lo stadio del #Milan a Sesto San Giovanni alla prova delle elezioni comunali - sportli26181512 : #Notizie #PrimoPiano Lo stadio a Sesto alla prova delle elezioni comunali: L’ipotesi di uno stadio del Milan a Sest… - CalcioFinanza : Lo stadio del #Milan a Sesto San Giovanni alla prova delle elezioni comunali -

Non ci servono un nuovoo altri grandi progetti . In questo momento le priorità asono altre: aiutare chi come noi una casa non ce l'ha ". Maria e Patrizio vivono nella loro auto da cinque mesi e mezzo. Sono ...La formazione gialloblù sarà attesa dal Sangiuliano City nella trasferta delloErnesto Breda diSan Giovanni. Alla vigilia della partita, il tecnico Giovanni Ferraro - tra i protagonisti ...Oggi al “Breda” di Sesto San Giovanni la semifinale con il Giugliano: «Abbiamo fatto un percorso fantastico che magari è andato oltre anche le aspettative» A distanza di due settimane il Sangiuliano t ...Domani urne aperte in 127 Comuni della Lombardia, incognita affluenza sui referendum. Il sindaco a fianco di Foggetta: "Lo stadio Servono 60 vigili per ...