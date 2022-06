LIVE Superbike | GP Misano 2022 in DIRETTA | Superpole e gara-1 in tempo reale

(Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACronaca FP1 – Cronaca FP2 Amiche e amici di OA Sport, appassionati di motori, buongiorno e benvenuti allatestuale del Gran Premio di Emilia-Romagnadi! Siamo giunti ai primi momenti salienti del weekend, dopo le prove libere svoltesi ieri: in programma oggi-1! La giornata di ieri ha già fornito importanti indicazioni con le due sessioni di prove libere: le Ducati hanno mostrato un ottimo ritmo, come testimoniato dalle prestazioni di Alvaro Bautista e Michael Ruben Rinaldi che hanno concluso le FP2 rispettivamente con il primo e il quartodella sessione. Sia Toprak Razgatlioglu che Jonathan Rea potrebbero dover essere costretti a pescare un jolly per insidiare i due ...

In pista scenderanno 21 piloti Ducati impegnati nei campionati MotoGP,e Supersport , per ... capace di mandare sold - out interi tournei club di tutto il mondo e reduce proprio quest'...... Drivers Parade F1 Ore 12: PaddockGara Ore 13: Gara F1 - Differita su TV8 dalle 18 Ore 15: PaddockOre 15.30: Paddock- #skymotori Ore 17: Race Anatomy: IL ROUND DEL MADE IN ...In quel di Misano è in corso di svolgimento il Gran Premio dell'Emilia-Romagna 2022 di Superbike: dopo le prime due, importanti, sessioni di prove libere svoltesi nella giornata di ieri, quest'oggi so ...L’attesissimo round Superbike di Misano parte con i fuochi d’artificio per Ducati, che mette Alvaro Bautista davanti a tutti nel combinato delle prove libere. Se i tempi della FP1 sono stati buoni non ...