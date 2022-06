L’estate parte con Jennifer Lopez: il suo bikini è già tendenza (Di sabato 11 giugno 2022) Jennifer Lopez avvia la sua estate con un tocco estremamente glamour pronto a dettare tendenza. La cantante sfoggia un look beachwear elegante con bikini abbinato a kimono e tacchi a spillo. L’estate è ufficialmente alle porte, anche se il caldo dei primi giorni di giugno suggerisce che la bella stagione è più che arrivata. E l’ispirazione beachwear più glamour arriva da Jennifer Lopez. Icona fashion, non si è smentita neanche questa volta, mostrando al popolo del web qualche dritta per essere estremamente trendy anche in spiaggia o in piscina. Jennifer Lopez. Crediti: InstagramChe Jennifer Lopez sia una guru della moda è ormai un dato di fatto. Amatissima dal fashion system e seguita ciecamente da un ... Leggi su velvetmag (Di sabato 11 giugno 2022)avvia la sua estate con un tocco estremamente glamour pronto a dettare. La cantante sfoggia un look beachwear elegante conabbinato a kimono e tacchi a spillo.è ufficialmente alle porte, anche se il caldo dei primi giorni di giugno suggerisce che la bella stagione è più che arrivata. E l’ispirazione beachwear più glamour arriva da. Icona fashion, non si è smentita neanche questa volta, mostrando al popolo del web qualche dritta per essere estremamente trendy anche in spiaggia o in piscina.. Crediti: InstagramChesia una guru della moda è ormai un dato di fatto. Amatissima dal fashion system e seguita ciecamente da un ...

