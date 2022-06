L’Équipe – Lille: offerta biennale all’allenatore Paulo Fonseca (Di sabato 11 giugno 2022) 2022-06-11 15:32:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di L’Équipe: Procedono le trattative per il possibile arrivo di Paulo Fonseca sulla panchina del LOSC. Svelato martedì dai nostri colleghi portoghesi di A Bola, l’interesse del club del nord per il tecnico portoghese si sta concretizzando. Secondo le nostre informazioni, l’ex allenatore del Chakhtior Donetsk ha un’offerta di contratto di due anni. A 49 anni, Fonseca è rimasto senza club dalla scorsa estate e dalla sua partenza dall’AS Roma. È tuttavia improbabile che le trattative si concludano nelle prossime ore. Innanzitutto perché il club dovrà prima raggiungere un accordo con l’attuale allenatore, Jocelyn Gourvennec, che ha ancora un anno di contratto. Poi, perché nulla ... Leggi su justcalcio (Di sabato 11 giugno 2022) 2022-06-11 15:32:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di: Procedono le trattative per il possibile arrivo disulla panchina del LOSC. Svelato martedì dai nostri colleghi portoghesi di A Bola, l’interesse del club del nord per il tecnico portoghese si sta concretizzando. Secondo le nostre informazioni, l’ex allenatore del Chakhtior Donetsk ha un’di contratto di due anni. A 49 anni,è rimasto senza club dalla scorsa estate e dalla sua partenza dall’AS Roma. È tuttavia improbabile che le trattative si concludano nelle prossime ore. Innanzitutto perché il club dovrà prima raggiungere un accordo con l’attuale allenatore, Jocelyn Gourvennec, che ha ancora un anno di contratto. Poi, perché nulla ...

