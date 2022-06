Justin Bieber: “Ho metà del volto paralizzata, devo fermarmi” (Di sabato 11 giugno 2022) Los Angeles – “Ho la sindrome di Ramsay Hunt, che mi ha causato la paralisi del lato destro del volto”. A parlare è Justin Bieber, che con un video su Instagram ha voluto spiegare ai suoi fan il motivo della cancellazione di alcune date del suo tour. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justin Bieber (@JustinBieber) La famosa popstar ha infatti spiegato di soffrire di una malattia causata da un virus che gli ha paralizzato metà della faccia. “Il mio corpo mi sta chiedendo di fermarmi e di riposarmi”, ha spiegato. “Non sono ovviamente in grado di portare avanti il tour, Spero che possiate capire“. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 11 giugno 2022) Los Angeles – “Ho la sindrome di Ramsay Hunt, che mi ha causato la paralisi del lato destro del”. A parlare è, che con un video su Instagram ha voluto spiegare ai suoi fan il motivo della cancellazione di alcune date del suo tour. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) La famosa popstar ha infatti spiegato di soffrire di una malattia causata da un virus che gli ha paralizzatodella faccia. “Il mio corpo mi sta chiedendo die di riposarmi”, ha spiegato. “Non sono ovviamente in grado di portare avanti il tour, Spero che possiate capire“. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre ...

